Катунь24: Российским медикам разрешили не носить противочумные костюмы в «красной зоне»

Их могут заменить удлиненные одноразовые или многоразовые хирургические халаты, которые значительно легче в носке и утилизации.

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Решение упростить средства индивидуальной защиты врачей приняли в Роспотребнадзоре. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко отметил, что это хорошая новость для коллег. Медик подчеркнул, что предложение принято как пожелание самих врачей.

«На старте пандемии казалось, что альтернативы противочумному костюму, покрывающему все тело, быть не может. Но в таких СИЗах безумно сложно работать летом в жаркую погоду, и их довольно непросто утилизировать. Накопленный опыт в нашей стране и во всем мире говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности, защитить врачей от вируса, не осложняя жизнь. Роспотребнадзор нас услышал, наши предложения были приняты», – цитирует Дениса Проценко пресс-служба «Единой России».

Теперь в качестве рабочей одежды в «красной зоне» врачи смогут использовать как защитный комбинезон или противочумный халат, так и удлиненный хирургический халат (одноразовый или многоразовый). Кроме того, допускается применение медицинского халата с длинным рукавом в зависимости от вида выполняемых работ.

Несмотря на решение изменить методические рекомендации по организации оказания медпомощи пациентам с коронавирусом в части использования средств индивидуальной защиты (СИЗ), врачам все так же обязательно носить респираторы с разными степенями защиты, лицевые щитки и медицинские маски в зависимости от характера и условия работы.

Катунь24