Катунь24: Российская мужская сборная вышла в финал соревнований по волейболу на Олимпиаде

Победой в полуфинале команда Олимпийского комитета России гарантировала себе как минимум серебряную медаль летних Игр в Токио.

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Полуфинальная игра с командой Бразилии прошла сегодня, 5 августа 2021 года. Россияне обыграли бразильцев со счётом 3:1, сообщает «Чемпионат». Так, мужская сборная по волейболу вышла в финал соревнований этого вида спорта. Всего на групповом этапе сборная России одержала четыре победы (включая выигрыш у бразильцев – 3:0) при одном поражении и в плей-офф вышла с первого места в группе.

Чемпионами в этом виде спорта Россия становилась всего один раз, выиграв Олимпийские игры в Лондоне в 2012 году. Действующий чемпион – Бразилия.

Соперником российской команды будет победитель второго полуфинала. В нём сыграют Франция и Аргентина 7 августа 2021 года.

Катунь24