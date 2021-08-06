Катунь24: Роспотребнадзор рекомендовал каждые полгода вакцинироваться от COVID-19

Ввиду того, что защитный эффект вакцин от коронавируса может снижаться против дельта-штамма COVID-19, Роспотребнадзор рекомендует ревакцинироваться раз в полгода. Об этом сообщает РИА Новости.

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В ведомстве отмечают, что существующие вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против дельта-штамма, а также защищают от тяжёлых форм болезни.

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