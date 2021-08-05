Катунь24: Разбитые нос и стекло: в центре Барнаула случилась драка между двумя автомобилистами

Драка случилась 2 августа 2021 года с 22:00 до 23:00 на площади Октября перед колледжем, сообщает «Инцидент Барнаул».

Фото: pixabay.com

Как сообщают свидетели, аварийную ситуацию создал водитель автомобиля Mitsubishi L200: объезжая по правой крайней полосе, облил большим потоком воды автомобиль Hyundai Elantra и после подрезал.

Как сообщает участник нашего сообщества Евгений, на проспекте Ленина водитель автомобиля Mitsubishi L200 создал аварийную ситуацию: объезжая по правой крайней полосе, облил большим потоком воды автомобиль Hyundai Elantra, после подрезал его.

«На светофоре с водителем завязался разговор, позже переросший в словесную перепалку. Оскорбления летели в большей части не с моей стороны, старался максимально адекватно общаться в сложившейся ситуации. После чего водитель Mitsubishi L200 перекрыл мне дорогу своим автомобилем», – рассказал один из участников аварии.

Оба водителя вышли из машин, чтобы продолжить диалог, однако, по словам владельца Hyundai Elantra, мужчина, управлявший Mitsubishi, начал неадекватно вести себя: пытался схватить за шею. После этого он получил удар в нос и ненадолго сбавил агрессию, уточняет участник ситуации. После водитель Hyundai Elantra вернулся в машину, чтобы вызвать полицию. Но пока искал телефон, его собеседник сломал ручку двери, разбил водительское стекло и ударил по носу в ответ.

Позже к не поделившим дорогу автомобилистам были вызваны ДПС, полиция и скорая помощь.

Катунь24