Катунь24: Рак может демонстрировать упадок сил, а Козерог готов подумать о своем будущем. Гороскоп на 4 августа

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 4 августа.

Овен способен для любой проблемы найти десяток возможных решений, а потом выбрать из них то, которое окажется самым эффективным и простым. Мозг Овна будет работать точно, как швейцарские часы, а руки – аккуратно, как у кассира в швейцарском банке. Этот день можно назвать для Овна идеальным в решении любых вопросов, кроме тех, где нужно проявить тактичный подход. Чем-чем, а швейцарской дипломатичностью он сегодня отличаться не будет!

В Тельце проснется настоящий бухгалтер! Он сумеет к любой проблеме подойти с ясной головой, прогнав эмоции прочь. Это отличный день для того, чтобы провести ревизию семейного бюджета, спланировать траты на будущее и подумать, как получить еще больший доход. Впрочем, и в любых других сферах, даже в любви, Телец сегодня будет настроен столь же практично, заменив язык чувств на язык строгих фактов и цифр.

Граница между уверенностью и самоуверенностью Близнецов будет практически не видна. Во всяком случае окружающим. Сами Близнецы могут считать, что они просто делают дело, нацелены на результат и требуют того же от всех, кто находится рядом. Однако со стороны ценные указания Близнецов могут походить на кнут надсмотрщика, а их прямота по поводу и без – на критику без пощады. Звезды гороскопа советуют Близнецам сегодня умерить свой пыл, иначе так и до бунта недалеко.

Рак может демонстрировать упадок сил и нежелание концентрироваться на любых деловых вопросах. Даже если он захочет, то вряд ли сумеет проявить инициативу, поэтому звезды гороскопа советуют ему не напрягаться. Если ситуация потребует от Рака активных действий, ему стоит присмотреться к людям вокруг: кто-то из них точно знает, что делать, и не прочь поруководить. Раку же сегодня полезно позволить немного собой покомандовать.

Звезды гороскопа советуют Льву выбирать нестандартные пути: обычный подход к делам не даст нужных результатов. Творчество – это умение мыслить не так, как все, и оно сегодня пригодится Льву даже в самых практичных вопросах. Придумать хитрый рабочий план, превратить разговор с начальником в театральную постановку – сегодня Лев будет способен на самые невероятные, непредсказуемые ходы. Его изобретательность и креатив не будут знать предела!

Мысли Девы будут постоянно вертеться вокруг неотложных дел. Вплоть до того, что даже на отдыхе, в кругу близких, мысль, как решить ту или иную проблему, не будет давать ей покоя! Из-за этого бедная Дева способна буквально разрываться между делами и домом; с работы она может украдкой звонить домой, из дома – на работу. Ее усилия не пропадут даром: сегодняшняя бурная деятельность Девы окажется на редкость успешной и продуктивной.

У Весов огромный потенциал! День наделяет их активностью, творческой жилкой и практичной смекалкой. Такой великолепный коктейль, если смешать его в правильных пропорциях, поможет Весам в два счета разделаться с любой задачей, даже нестандартной. Сегодня Весы способны придумать элегантные и остроумные решения проблем, к которым окружающие (или даже они сами) долгое время не могли подступиться!

Скорпион разгонится так, что остановиться станет для него целой проблемой! Его мозг, да и весь организм, будет работать в форсированном режиме, выкладываясь по максимуму. Из-за этого окружающие могут казаться ускорившемуся Скорпиону сонными мухами, которые двигаются и соображают как при замедленной съемке. Неудивительно, что Скорпион будет пытаться их подгонять, пользуясь при этом не самыми деликатными методами.

Обстоятельства будут поторапливать Стрельца, буквально подталкивая в спину. Даже если быстро действовать и принимать решения не его стиль, Стрелец сумеет приспособиться к новому ритму. Ключом к такому преображению станет волшебное слово «надо» – сегодня Стрелец склонен очень серьезно относиться к своим обязанностям. Впрочем, несмотря на суету, сам он не останется внакладе: Стрелец будет чувствовать себя как никогда полезным и нужным. То есть практически счастливым.

Козерог будет готов подумать о своем будущем. Не помечтать, витая в облаках, а конкретно решить, куда двигаться дальше. Планы Козерога будут отличаться четкостью и вниманием к мелочам, а потому их претворение в жизнь – всего лишь вопрос времени. Единственное «но»: уделяя внимание будущему, Козерогу сегодня не следует забывать и о настоящем, точнее – о людях, которые находятся вокруг. Не стоит донимать их придирками и ворчанием, даже если кажется, что они все делают не так.

Меньше всего на свете Водолея будет волновать чужое мнение – по крайней мере, именно так он себя будет вести. Звезды гороскопа наделяют его уверенностью в том, что он делает все как надо, а окружающие с их советами лишь мешают. Так что сегодня не стоит попадаться Водолею под горячую руку – если он занят каким-то делом, то в запале способен высказать все, что считает нужным. А вот спросить его мнения в каком-то вопросе можно и даже приветствуется: Водолей будет польщен.

Отличный день, чтобы Рыбы подумали о будущем! Впрочем, для начала им надо доделать дела в настоящем, которые висят над ними как дамоклов меч, мешая двигаться дальше. Звезды гороскопа говорят, что наиболее эффективной для Рыб окажется работа по дому. Ну а приведя в порядок пространство вокруг, можно начать приводить в порядок свои идеи и планы. Сегодня не бойтесь дерзать! Поставив перед собой новую цель, Рыбы поймут, как ее можно добиться.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24