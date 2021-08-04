Катунь24: Рассказываем, какие нововведения ждут россиян в августе

Кешбэк за спорт, выплаты школьникам и запрет на аудиорекламу на зданиях. О нововведениях, которые вступили в силу в августе, узнаете в нашем дайджесте.

Фото: pixabay.com

Вернутся деньги за спорт

Заниматься спортом стало доступнее. Теперь россияне могут вернуть 13 % от расходов на тренировки, в том числе и за детские. Максимальная сумма, на которую можно рассчитывать, – чуть больше 15,5 тысячи рублей в год. Для получения нужно предоставить в налоговую копию договора и кассовый чек, подтверждающие оплату спортивных услуг.

Выплаты школьникам

Семьи с детьми от 6 до 18 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Такие выплаты единовременные. Их начали перечислять с 2 августа. Семьи, которые не успели подать заявления, могут это сделать до 1 ноября. Им необходимо перейти на портал госуслуг или обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда. Всего выплаты получат больше 20 млн детей.

Конец детскому кешбэку

Программа детского кешбэка завершится 31 августа. Напомним, по ней родители могли купить путевку детям в лагерь и вернуть часть стоимости. Максимально 20 тысяч рублей. Для этого нужно было оплатить путевку картой «Мир». Кешбэк будет возвращаться до 15 сентября.

Нет назойливой рекламе

Звуковая реклама не будет беспокоить россиян. С 25 августа вступит в силу закон, запрещающий распространять рекламу при помощи звукотехнического оборудования, установленного на стенах и крышах зданий.

Катунь24