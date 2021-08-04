Катунь24: Рассказываем, как и где в Барнауле без очереди сделать справку ребёнку в школу, попасть к детскому специалисту и при этом сэкономить

Лето — время, когда родители готовят своих деток к поступлению в школу, детский сад, различные спортивные секции. А это значит, что родителям необходимо подготовить внушительный пакет документов, медицинских справок, а также и пройти подчас изнурительные медицинские комиссии. Зачастую это определённый стресс как для родителей, так и для детей. Эти недельные хождения по поликлинике, огромные очереди и прочие прелести.

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Но есть и другой выход: это посещение частной медицинской клиники, которое, конечно, будет быстрее, но и не бесплатно. Так, в большинстве частных клиник вы можете получить такую справку за 2−4 дня.

Стоимость варьируется:

Справка в спортивную секцию (анализы + прохождение всех специалистов) — в пределах 1400 руб.

Справка в детский сад (анализы + прохождение всех специалистов) — в пределах 8000 руб.

Справка в школу (анализы + прохождение всех специалистов) — в пределах 13 500 руб.

Понятно, что в условиях текущей экономической ситуации такие расходы может позволить себе даже не каждая пятая семья, а хочется минимизировать стресс себе и ребёнку, сделать всё быстро и желательно за 1 день.

И такое решение есть. В Барнауле есть медицинский центр «Исида», который в июле этого года получил статус профцентра. Находится он в центре города Барнаула по адресу: ул. Пушкина, 11. В «Исиде» вы можете сделать справку для своего ребёнка за 1 день. В одном месте пройти всех специалистов и сдать все необходимые анализы. А справку забрать по готовности уже без ребёнка через день после прохождения комиссии.

Пройти медкомиссию вы можете по субботам:

приходите в клинику по адресу: Пушкина, 11; проходите всех специалистов; сдаёте анализы; в понедельник-вторник уже без ребёнка забираете готовую справку.

Всё готово!

Цены, кстати говоря, приемлемые*:

Справка в спортивную секцию (анализы + прохождение всех специалистов) — 1000 руб.

Справка в детский сад (анализы + прохождение всех специалистов) — 4000 руб.

Справка в школу (анализы + прохождение всех специалистов) — 6500 руб.

Оформление санаторно-курортной карты для детей – 2800 руб.

Кроме того, в «Исиде» по субботам вы можете пройти консультацию у следующих детских специалистов:

педиатра

невролога

офтальмолога

лора

хирурга

травматолога-ортопеда

уролога-андролога

пульмонолога

стоматолога

гинеколога

Записаться и узнать подробную информацию можно по телефону в Барнауле 62-20-20 или написать в WhatsApp 8−913−210−34−58.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

* Информация о стоимости действительна на момент публикации

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