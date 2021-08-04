Катунь24: Рассказываем, как и где в Барнауле без очереди сделать справку ребёнку в школу, попасть к детскому специалисту и при этом сэкономить
Лето — время, когда родители готовят своих деток к поступлению в школу, детский сад, различные спортивные секции. А это значит, что родителям необходимо подготовить внушительный пакет документов, медицинских справок, а также и пройти подчас изнурительные медицинские комиссии. Зачастую это определённый стресс как для родителей, так и для детей. Эти недельные хождения по поликлинике, огромные очереди и прочие прелести.
Фото: pixabay.com
Но есть и другой выход: это посещение частной медицинской клиники, которое, конечно, будет быстрее, но и не бесплатно. Так, в большинстве частных клиник вы можете получить такую справку за 2−4 дня.
Стоимость варьируется:
- Справка в спортивную секцию (анализы + прохождение всех специалистов) — в пределах 1400 руб.
- Справка в детский сад (анализы + прохождение всех специалистов) — в пределах 8000 руб.
- Справка в школу (анализы + прохождение всех специалистов) — в пределах 13 500 руб.
Понятно, что в условиях текущей экономической ситуации такие расходы может позволить себе даже не каждая пятая семья, а хочется минимизировать стресс себе и ребёнку, сделать всё быстро и желательно за 1 день.
И такое решение есть. В Барнауле есть медицинский центр «Исида», который в июле этого года получил статус профцентра. Находится он в центре города Барнаула по адресу: ул. Пушкина, 11. В «Исиде» вы можете сделать справку для своего ребёнка за 1 день. В одном месте пройти всех специалистов и сдать все необходимые анализы. А справку забрать по готовности уже без ребёнка через день после прохождения комиссии.
Пройти медкомиссию вы можете по субботам:
- приходите в клинику по адресу: Пушкина, 11;
- проходите всех специалистов;
- сдаёте анализы;
- в понедельник-вторник уже без ребёнка забираете готовую справку.
Всё готово!
Цены, кстати говоря, приемлемые*:
- Справка в спортивную секцию (анализы + прохождение всех специалистов) — 1000 руб.
- Справка в детский сад (анализы + прохождение всех специалистов) — 4000 руб.
- Справка в школу (анализы + прохождение всех специалистов) — 6500 руб.
- Оформление санаторно-курортной карты для детей – 2800 руб.
Кроме того, в «Исиде» по субботам вы можете пройти консультацию у следующих детских специалистов:
- педиатра
- невролога
- офтальмолога
- лора
- хирурга
- травматолога-ортопеда
- уролога-андролога
- пульмонолога
- стоматолога
- гинеколога
Записаться и узнать подробную информацию можно по телефону в Барнауле 62-20-20 или написать в WhatsApp 8−913−210−34−58.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
* Информация о стоимости действительна на момент публикации