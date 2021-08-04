Катунь24: Россиянам рассказали, как правильно выбрать репетитора

Важно помнить, что у каждого репетитора разные подходы к преподаванию.

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Родителям при выборе учителя стоит обратить внимание на его портфолио и, самое главное, на отзывы и результаты предыдущих учеников. Также репетитору нужно предварительно пообщаться со своим учеником, чтобы попытаться найти общий язык.

Начинать поиски репетитора стоит тогда, когда вы знаете вашу конкретную цель для частных уроков. Это может быть подготовка к ЕГЭ, желание подтянуть или глубже изучить предмет. Перед обращением к преподавателю стоит правильно сформулировать свои желаемые результаты.

«Если цель ученика — успешно сдать выпускные экзамены, обязательно обращайте внимание на портфолио: сколько учеников занималось, на какие баллы они сдали экзамены, читайте отзывы предыдущих учеников, довольны ли они результатом и подходом к обучению», — цитирует РИА Новости экспертов компании «СберУслуги».

Также они подчеркнули, что у преподавателя должны быть соответствующие компетенции: иметь высшее образование, разбираться в своем предмете и понятно преподносить его.

Перед тем как сделать окончательный выбор, родителям нужно лично пообщаться со специалистом и задать все интересующие вопросы.

«Важно, чтобы ученику было комфортно с преподавателем, он не должен чувствовать скованности или бояться задавать вопросы. Хороший преподаватель умеет находить общий язык с учениками и использовать аналогии, которые помогают понять предмет и сделать его интереснее», — подчеркнули специалисты.

Катунь24