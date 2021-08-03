Катунь24: Ребёнок травмировался в игровой комнате в барнаульском торговом центре

Прокуратура Железнодорожного района краевой столицы начала проверку.

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Инцидент произошёл в одном из торговых центров Барнаула. Ребёнок получил повреждения, упав на кафельный пол в детской игровой комнате. Родители ребёнка считают, что покрытие не отвечало требованиям безопасности.

В прокуратуре Алтайского края сообщили, что специалисты оценят состояние безопасности при эксплуатации детского оборудования и его соответствие требованиям государственных стандартов.

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