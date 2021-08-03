Катунь24: Рассказываем, какие выставки сейчас работают в барнаульской «Республике ИЗО»

Не все учреждения культуры уходят летом в отпуск. Самая большая частная галерея в Сибири «Республика ИЗО» работает и представляет посетителям 5 временных выставок. Это живопись, графика, скульптура и фотография.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Рассказываем, какие выставки сейчас работают в барнаульской «Республике ИЗО»

В новом зале галереи «Республика ИЗО» представлена дебютная персональная выставка Михаила Полковникова «Обрезки металла». Название говорящее. Скульптуры сварены из гвоздей, арматуры, деталей бытовых предметов и всего, что уже не пригодится в хозяйстве. Михаил – строитель. Скульптура – хобби, которое увлекло его два года назад. А сегодня экспозиция уже включает 15 работ автора.

В большом зале галереи долгожданная персональная выставка Виолетты Метелицы. Около 10 лет художница жила и творила в Аргентине. Теперь же барнаульцы снова могут увидеть 102 работы Виолетты, созданные с 1993 года по сегодняшний день. Многие знают художницу как графика, но заслуживает внимания и её живопись.

Свободная выставка «Форум» собрала в двух залах галереи 30 барнаульских фотографов. 10 из них – студенты и выпускники Алтайской академии гостеприимства. Для многих из них эта выставка стала первой.

Кроме того, в залах представлена личная коллекция Александра Быкова и проходит арт-маркет Алёны Наволокиной. Познакомиться со всеми выставками можно до 22 августа.

Катунь24