Катунь24: Ребёнок на мопеде сбил ребёнка на велосипеде на Алтае

31 июля в селе Майма Республики Алтай произошло ДТП с участием двух несовершеннолетних.

Фото: ГУ МВД России по Республике Алтай

16-летний местный житель, управляя мопедом Racer, столкнулся с 12-летней односельчанкой, выехавшей на дорогу на велосипеде из-за припаркованного автомобиля.

В результате ДТП девочка с полученными травмами была доставлена в Детскую республиканскую больницу. На следующий день в медицинское учреждение обратился и водитель мопеда. Госпитализация никому из них не потребовалась.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай.

Катунь24