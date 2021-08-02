Катунь24: Россияне могут получить детские выплаты к учебному году уже с 2 августа

28 июля 2021 года Владимир Путин провел совещание о подготовке к новому учебному году.



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Глава государства заявил, что выплаты начнутся раньше, чтобы у родителей была возможность не спеша подготовить детей к новому учебному году. Ранее сообщалось, что выплаты начнутся с 16 августа 2021 года.

На совещании, как сообщает РИА Новости, он заслушал доклады министра просвещения РФ Сергея Кравцова и главы Минтруда РФ Антона Котякова. Владимир Владимирович поинтересовался, можно ли начать единовременные выплаты немного пораньше. Антон Котяков отметил, что технически уже к 2 августа кабмин сможет осуществлять выплаты на 17 млн школьников.

Катунь24