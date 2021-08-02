Катунь24: Россиянам рассказали, как нужно планировать путешествие в пандемию

К чему нужно относиться бдительнее при планировании отдыха рассказал вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

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Информация о правилах въезда в разные страны меняется практически ежедневно. Определенные ограничения вводят и российские регионы. Поэтому подготовку к отдыху лучше доверить туроператорам и туристическим агентствам. Они помогут разобраться со всей информацией.

По словам Дмитрия Горина, на данный момент в некоторых странах наличие сертификата о вакцинации не является гарантией пропуска в страны, где спрашивают такой документ. Некоторые могут настаивать на наличии «мокрой печати» на оригинале сертификата, другие спрашивают QR-код. С ПЦР-тестами ситуация лучше, но также есть особенности.

«Сейчас надо сдавать ПЦР-тест перед вылетом за границу и после возвращения для невакцинированных туристов. Для вакцинированных ПЦР-тестирование по возвращении в Россию отменено. У ряда туристических компаний есть специальные соглашения с лабораториями по тестированию, где предоставляется скидка», – цитирует радио Sputnik Дмитрия Горина.

Эксперт также объяснил, могут ли без прививочного сертификата и ПЦР-теста не пустить на самолет.

«На российских рейсах в данный момент сертификаты и ПЦР-тесты не требуются, но они требуются для заселения в гостиницы в ряде регионов. В случае зарубежных рейсов, если страна, куда вы планируете путешествие, требует эти документы, то авиакомпания проверяет на стойке регистрации наличие электронной анкеты, ПЦР-тестов, сертификатов о вакцинации. Если их нет, авиакомпания вправе отказать в перелете», – предупредил Дмитрий Горин.

Специалист отметил, что почувствовать себя увереннее может помочь медицинская страховка. При ее наличии и диагностировании заболевания перед самым путешествием, можно сохранить деньги.

Катунь24