Катунь24: Россиян призвали не увлекаться кондиционером в машине

Это вредно и даже смертельно для человека.

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Об этом рассказал радио Sputnik доцент МАДИ Лев Зиманов.

«Я бы вообще не рекомендовал длительное время находиться в припаркованной машине с работающим двигателем – ни в жару, ни в холод, потому что это одна из возможных причин летального исхода. Если есть негерметичность в системе выпуска, угарный газ попадает в салон. Автомобиль – средство передвижения, а для того, чтобы поесть и поспать, есть специальные заведения. Спать в автомобиле – не лучший вариант», – сообщил Лев Зиманов.

Также он добавил, что в автомобиле есть опасность надышаться выхлопными газами и риск просто испортить свою машину. Во время работы кондиционера может быть настроен плохой теплоотвод и двигатель может перегреваться.

Катунь24