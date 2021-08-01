Катунь24: Россиянам могут увеличить компенсацию за осложнения от прививок

Сейчас размер выплаты составляет 10 тысяч рублей, он не пересматривался и не индексировался с 2000 года.

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На такую выплату могут претендовать россияне, ставшие инвалидами вследствие прививки.

Соответствующее предложение направил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко депутат Госдумы Федот Тумусов. В ведомстве поддержали инициативу. Кроме того, ранее Федот Тумусов направил в Минздрав письмо, в котором предложил ввести страхование жизни и здоровья каждого прививающегося от COVID-19 на 10 млн рублей.

«Логика была простой. Если прививка безопасна, то государство ничего не потеряет, а людей убедит, если прививка на самом деле может привести к плохому исходу, то деньги нужны, так как она становится фактически обязательной», — пояснил депутат.

Как уточняет РБК, в ведомстве напомнили, что столкнувшиеся с осложнениями после прививки россияне могут плучить на единовременные пособия, в том числе по нетрудоспособности. В случае смерти от прививки члены семьи погибшего получат 30 тыс. рублей, напомнили в Минздраве. Данный вопрос полностью урегулирован с точки зрения закона.

Катунь24