Катунь24: Рассказываем, как следить за своим весом без тренировок и силовых нагрузок

Изнурительные тренировки, диеты, стресс. От таких слов и без того нелегкие будни становятся невыносимыми.

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Вы никогда не задумывались, что обыденные действия способны помочь в сжигании жира? К примеру, ежедневная уборка может конкурировать с интенсивной тренировкой в спортзале по сжиганию жира. За час уборки можно сжечь до 1000 калорий.

За 10 минут вы сожжете:

30 ккал – если очистите ножом овощи от кожуры;

50 ккал – если вымоете вручную посуду после обеда;

70 ккал – если вымоете полы с помощью швабры;

120 ккал – если вымоете полы руками;

120 ккал – если вымоете кафельную плитку в ванной комнате;

110 ккал – если отмоете до блеска ванну и раковину;

60-80 ккал – если протрете пыль с мебели;

60 ккал – если почистите ковры и мебель пылесосом;

35 ккал – если поменяете постельное белье и застелите двуспальную кровать;

110 ккал – если вручную постираете шторы.

Уже через 20 минут работы по дому мышцы выходят на рабочую мощность и сжигают максимальное количество жиров за единицу времени. Делайте уборку в хорошем темпе под ритмичную музыку. Ну а если на это нет времени, вот несколько советов, как похудеть к лету без особых силовых нагрузок.

Совет № 1: пейте большой стакан воды перед каждым приемом пищи.

Совсем необязательно выпивать 2 литра в сутки, основной принцип заключается в том, что после приема следует подождать 20 минут.

Если голод застал вас врасплох за час до обеда, выпейте стакан воды, если не помогло, выпейте еще один стакан и подождите. И если после второго стакана и 40 минут вы все ещё голодны, приступайте к приему пищи.

Важно: не заменяйте чистую воду на чай или минеральную воду. Если вкус воды совершенно не нравится, добавьте несколько капель лимонного сока или порежьте огурцы на дольки. Так вы утолите жажду, не навредив своему организму.

Совет № 2: забудьте про перекусы.

Привычка есть в одно и то же время сильно повлияет на ваше здоровье и аппетит. Организм будет помнить, в какое время вырабатывать желудочный сок. Это значит, что вы перестанете чувствовать голод в неподходящее время. Такой прием стабилизирует гормоны и успокоит нервную систему. Лучше позавтракать 2-3 блюдами и сесть вовремя за обед, чем перекусить бутербродами и целый день чувствовать себя голодным.

Если вам всё-таки нравятся тосты с начинкой, сделайте завтрак более полноценным. На тост положите яйцо пашот, покрошите зелень, добавьте огурцы и помидоры, приправьте оливковым маслом. Поверьте, такой бутерброд не оставит вас равнодушными, и вы будете сыты до обеда.

Совет № 3: отправляйтесь за продуктами каждый день перед ужином.

Увеличьте привычный темп хождения. Самое главное — не идите в супермаркет! Пройдитесь по специализированным магазинам. Во-первых, качество продуктов здесь выше и каждый ужин будет приготовлен из свежих продуктов. Во-вторых, обойдя все нужные магазины, вы пройдете от 1 км пешком, а если возьмете побольше продуктов, то еще и с утяжелением! Лишние калории будут таять на глазах.

Важно ходить за продуктами каждый день (в выходные в том числе) примерно в одно и то же время. Так организм будет воспринимать прогулку как регулярную физическую нагрузку, и сжигать жиры станет проще.

Совет № 4: забудьте про лифт!

Отправляясь на работу, учебу или в магазин, спускайтесь по лестнице пешком, даже если вы живете на 10 этаже. Поднимаясь по лестнице, крайний этаж проходите спиной. Это заменит вам привычную гиперэкстензию и выпады с тяжелым весом в спортзале. Нагрузка на ноги подтянет мышцы пресса и укрепит ягодицы. Если вы живете ближе к земле, то можете повторять упражнения несколько раз.

Помните, если дать себе поблажку всего 1 раз, вы забудете о пользе этих упражнений.

Совет № 5: высыпайтесь!

Здоровый сон — это 50 % успеха в похудении. Засыпайте до 23:00. С этого времени и до часу ночи в организме вырабатываются гормоны, сжигающие жир. Не ешьте за 2-3 часа до сна, иначе всю ночь желудок будет работать, и утром вы почувствуете тяжесть. За час до сна ограничьте себя от любых экранов, излучающих синий свет. Телевизор, экран ноутбука, телефон и даже электронные часы. Это успокоит нервную систему и подготовит ваши глаза ко сну. Перед сном подышите свежим воздухом. Откройте окно или выйдите на балкон. На ночь приоткройте форточки (даже в холодную пору) — это позволит легче выспаться. На батарею повесьте мокрые полотенца. Они защитят кожу от сухости во время сна. Лягте под теплое одеяло и почитайте любимую книгу 10 минут — она позволит успокоиться после тяжелого трудового дня.

Просыпайтесь в одно и то же время. Тогда, даже в выходные, вы будете чувствовать себя легко, а главное — выспитесь!

Чтобы похудение не стало для вас изнурительной каторгой, сделайте его приятным времяпрепровождением или способом жизни.

Автор статьи: Анна Муратова

Катунь24