Катунь24: Россияне увлеклись опасным трендом «Солнечные татуировки»

Они получаются на коже из сочетания загоревших и свободных от загара участков, которые задают с помощью трафарета или солнцезащитного крема. Врачи считают этот тренд одним из самых опасных за последние годы.

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Данный вид загара гораздо опаснее, чем обычное пребывание на солнце: желающие сделать себе «солнечную татуировку» обычно загорают в самое опасное время дня.

«Безопасное время для загара – до десяти часов утра и с семнадцати часов до позднего вечера. Естественно, чтобы «солнечную татуировку» сделать в эти часы, придется потратить на эксперимент не один день, иначе разницу в цвете кожи не получишь. Поэтому такие манипуляции проводятся в период максимальной солнечной активности, а это может вызвать солнечный ожог», – пояснил в интервью радио Sputnik дерматолог, косметолог Станислав Арканников.

Как уточнил врач, солнечный ожог чреват массой негативных последствий: повреждением клеток кожи, ускорением процессов старения. Самое страшное из них – меланома, онкологическое заболевание кожи. За последние 50 лет солнечная активность увеличилась, и пренебрежение правилами безопасного загара может привести к непоправимым последствиям для здоровья.

Катунь24