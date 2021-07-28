Катунь24: Рассказываем, когда отмечается Медовый Спас в 2021 году

Первый из трёх Спасов, которые отмечаются в конце лета, – Медовый. Это типичный праздник для большинства народных праздничных дней России. Он представляет собой тесное переплетение церковного календаря, календаря сельскохозяйственных работ и народных традиций.

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Дата Медового Спаса не меняется от года к году. Медовый Спас 2021 года празднуется 14 августа. В этот раз он выпал на воскресенье.

День Медового Спаса – это ещё и первый день Успенского поста. В православном календаре эта дата примечательна тем, что церковь отмечает праздник Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня. Хотя этот праздничный день и не входит в число великих или двунадесятых праздников, всё же он очень заметный и значимый.

Собственно церковный праздник посвящён традиции, которая существовала в Константинополе (сейчас это Стамбул). В городе хранилась часть креста, на котором был распят Христос. И однажды святыня помогла избавить горожан от страшной эпидемии, перед которой были бессильны тогдашние лекари. С помощью частички креста были освящены местные водоёмы, и зараза отступила.

После этого в Константинополе вошло в традицию освящать улицы и дороги города с помощью святыни. Так выпроваживались заболевания, которые особенно сильно давали знать о себе во второй половине лета, в самый жаркий для Константинополя сезон. Это всегда происходило 1 августа. А 14 число последнего месяца лета по современному календарю как раз соответствует 1 августа по юлианскому летоисчислению, которым и сейчас пользуется православная церковь.

В России праздник, который отмечается в первый день Успенского поста, совпадает с началом сбора урожая мёда. Так и появился Медовый Спас, особый народный праздник.

Традиции Медового Спаса

Прежде всего нужно иметь в виду, что Медовый Спас – это день поста. Поэтому никаких весёлых гуляний и пиршеств по его поводу никто не устраивал. Традиционным блюдом для этого дня являлись шулики – постные печенья, которые поливали мёдом или макали в него.

День Медового Спаса – это обычно самое начало сбора урожая мёда. Пчеловоды подрезали или заламывали соты. Это делалось для того, чтобы соседские пчёлы не крали мёд у своих товарок. Первый свежесобранный мёд было принято относить в церковь для освящения.

В южных регионах России, где растут маки, первый Спас также называют Маковым. Маковые головки к этому дню созревают, можно собирать урожай семян этого растения.

Хотя окончательный поворот лета к зиме в народе связывали со следующим, Яблочным, Спасом (он празднуется через пять дней), подготовка к зимнему сезону уже начиналась. Крестьяне вспахивали поля под сев озимых, отделывали овины к зиме, очищали гумна.

После Медового Спаса было не принято купаться в водоёмах. Считалось, что вода уже стала слишком холодной и непригодной для этого.

По материалам newsment.ru

Катунь24