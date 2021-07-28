Катунь24: Ранее судимого за наркотики жителя Алтайского края задержали за курение в самолёте

Инцидент произошёл на борту самолёта, летевшего из Хабаровска в Новосибирск.

Фото: пресс-служба УТ МВД по СФО

Ранее судимый по статье 228 УК РФ 36-летний житель Алтайского края во время перелёта курил в туалете лайнера. Диспетчер от экипажа самолёта получил сообщение, что на борт самолёта требуется наряд полиции.

Мужчину задержали и составили два административных протокола: один по части 1 статьи 6.24 (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах), а другой по части 6 статьи 11.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна), сообщает пресс-служба УТ МВД по СФО.

Катунь24