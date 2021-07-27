Катунь24: Рассказываем, как работает библиотека для незрячих и слабовидящих в Алтайском крае

Краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих собственными силами создает книги сразу в трёх форматах: рельефно-точечном, укрупненном и аудио. Их коллекции постоянно пополняются. Прочитать любимую книгу можно в самом удобном формате. Подробности в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Рассказываем, как работает библиотека для незрячих и слабовидящих в Алтайском крае

Больше 200 детей регулярно читают рельефно-точечные книги в библиотеке. Так и двенадцатилетняя Мария Саунина следит за новинками книг этого формата. Сейчас они представлены на выставке «Литературная россыпь Алтая». Мария прочитала все детские рассказы, представленные в этой коллекции.

В библиотеке на выставке также представлены книги для взрослых читателей. Алтайский писатель Евгений Балакин презентовал на ней свою книгу «Именами вашими стоим». Он самостоятельно подготавливал аудиоформат книги. Произведение Евгений посвятил биографии Ивана Ползунова.

Также в декабре этого года библиотека примет участие в проекте «Код: книги объединяют детей» за счет гранта губернатора Алтайского края. В рамках него 10 многоформатных изданий будут представлены ещё и с QR-кодами, по которым можно будет пройти на аудиоформат книги.

Катунь24