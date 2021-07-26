Катунь24: Россиянам разрешили не ставить в паспорт пометки о браке и детях

Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 21 июля 2021 года.



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Теперь россияне могут решать, какую информацию писать в их персональный документ, а какую нет.

«По желанию гражданина в паспорте также производятся отметки: о регистрации и расторжении брака <…> о детях (гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста) <…> о ранее выданных паспортах <…> о выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории РФ», — говорится в постановлении.

По желанию в документ могут быть внесены ИНН, группа крови и резус-фактор.

Обязательными отметками в паспорте остаются отметки о регистрации по месту жительства, а также об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста.

Катунь24