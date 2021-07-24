Катунь24: Ремонт дорог в Барнауле: какие улицы отремонтируют в частном секторе

На это потратят 45,5 миллиона рублей.

Фото: Администрация Барнаула

Летом и осенью 2021 года дорожная техника зайдет в пригородные поселки Спутник, Борзовая Заимка, Пригородный, частные секторы микрорайонов ВРЗ, Осипенко, Урожайный и другие. Напомним, с просьбой отремонтировать участки местные жители обращались к депутатам Госдумы, Барнаульской гордумы и АКЗС.

22 июля дорожники начали ремонтировать улицы в посёлке Спутник. Здесь планируют сделать дороги на улицах Малиновой в границах Соловьиной и Малиновой 1-й, Малиновой 1-й от улицы Малиновой до дома № 14а. На Малиновой сейчас работает дорожная фреза, здесь снимают слой поврежденного асфальтобетона на небольшом участке. В ближайшее время специалисты приступят к устройству основания дороги из щебеночно-песчаной смеси. На Малиновой 1-й дорожники выполняют планировку основания при помощи автогрейдера. После этого планируют уложить слой горячего асфальтобетона.

Следующим участком, на котором скоро появится дорожная техника, станет проезд Гужтранспортный. Дорогу по проезду отремонтируют от улицы Кулагина до дома № 135б.

Всего рабочие планируют отремонтировать 46,5 тысячи квадратных метров. Общая сумма, которую вложат в ремонт, — 45,5 миллиона рублей, сообщили на официальном сайте администрации Барнаула.

Катунь24