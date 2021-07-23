Катунь24: Россиян предупредили о мошенниках, которые могут оформить кредит через госуслуги
Эксперты предостерегают пользователей портала «Госуслуги» о риске взлома аккаунтов.
Фото: Катунь 24
По информации РБК, преступники уже начали получать доступ к личным кабинетам, менять там номера, адрес электронной почты, а также оформлять кредиты.
«Это уже серьезная проблема, и в ближайшем будущем она может только усугубиться. Много людей столкнется с попытками осуществления действий от их лица. Взлом учетной записи, подбор пароля или утечка данных могут привести к тому, что злоумышленник получит доступ к аккаунту на госуслугах и попытается монетизировать этот доступ», — сообщает РБК со ссылкой на руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова.
Он отметил, чтобы повысить безопасность своего аккаунта нужно включить двухфакторную аутентификацию и установить сложный пароль. Но это также не даст стопроцентной защиты.
Сообщения о взломах аккаунтов на портале «Госуслуги» появились в социальных сетях в июле 2021 года.