Катунь24: Родители барнаульских первоклассников обеспокоены тем, что их дети не могут попасть в школу по прописке

«Шансов ноль», — эти слова услышала Татьяна Дьякова от директора школы, в которую планировала отправить дочь, будущую первоклассницу.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Родители барнаульских первоклассников обеспокоены тем, что их дети не могут попасть в школу по прописке

Учебное заведение рядом с домом, но с этого года прописка ребенка не имеет такого значения при зачислении, как это было раньше. До 98 школы в селе Власиха Настя могла дойти пешком от дома самостоятельно. Путь простой и короткий, справится даже девочка семи лет. Но надежды ее мамы Татьяны Дьяковой не оправдались. С 1 сентября дочку нужно будет каждый будний день возить на учебу в микрорайон Новосиликатный.

«Директор школы сказала, что у меня ноль шансов попасть. Так как всего надо 120 человек на зачисление, а уже 180 заявлений и более. Объяснили ситуацию, что очень много льготников. Спросили, есть ли у нас льгота, я сказала, что льготы у нас нет. Только то, что ребенок старший находится на инвалидности. Она сказала, что это не считается льготой», — рассказала мама будущей первоклассницы Татьяна Дьякова.

Татьяна отметила, что спокойно бы возила Настю на уроки. Но у нее есть старшая дочь Катя, с которой нужно проводить много времени. У нее ограниченные возможности здоровья. Отец девочек работает вахтовым методом на севере страны, дома бывает редко. Поэтому возить Катю и Настю на занятия не может.

«Я не могу ребенка возить в другую школу, потому что мы ездим индивидуально с ребенком-инвалидом, занимаемся в школе-интернате № 6. Мы ездим туда три раза в неделю», — добавила Татьяна.

Городской комитет по образованию предложил Дьяковым зачислить Настю в другое учебное заведение. Будет организована перевозка малышей из села на автобусе: 82 ребенка, проживающие во Власихе, получили отказ в 98 школе. Но Татьяну предложенный вариант не устроил. Она выбрала неподалеку 118 школу. Но будет ли туда подвоз, неясно.

«Планируется организовать подвоз до школы 50, там уже выделен автобус, проведена вся предварительная подготовительная работа. В 118 школу направлена заявка для того, чтобы провести обследование предполагаемого маршрута. Может прийти отказ, потому что существуют строгие требования по ширине дорог, по парковочным местам и т.д. Поэтому это рассматривает комиссия», — прокомментировала начальник отдела общего образования городского комитета по образованию Людмила Бологова.

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