Катунь24: Российские школьники смогут бесплатно изучать языки программирования

Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.



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Он отметил, что уже много лет все больше абитуриентов выбирают IT-направления в вузах. Вице-премьер также добавил, что многие специалисты в других областях хотят попробовать себя в IT-сфере, освоить технологии по искусственному интеллекту. Поэтому в 2021 году стартовала программа компенсации половины затрат на обучение. С августа 2021 года начнутся образовательные модули.

«Ученикам старших классов предоставим возможность пройти двухлетнее обучение современным языкам программирования бесплатно. Считаю, что это крайне важная инициатива, так как в этом возрасте ребята выбирают будущую профессию», — цитирует РИА Новости Дмитрия Чернышенко.

Он также добавил, что для студентов будут созданы цифровые кафедры. На них ученики в течение года или двух лет смогут получить цифровую специальность.

Катунь24