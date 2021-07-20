Катунь24: Россиянам могут запретить ходить в кинотеатры в грязной одежде
Также сотрудники кинотеатра попросят покинуть зал тех, кто курит электронные сигареты.
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Такие изменения в правила оказания услуг по показу кинофильмов рассмотрела подкомиссия правительства России. Об этом заявил в интервью «Российской газете» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Так, по новым правилам в кинотеатры не смогут ходить зрители в грязной одежде.
«Кинотеатры будут вправе не пускать в зал посетителей в грязной одежде, способной испачкать вещи других посетителей либо кресла кинозала. Очевидно, что здесь речь идет о крайних случаях, когда человек, по сути, становится источником антисанитарии», — заявил Владимир Груздев.
Также посетителям запретят курить в зале, в том числе электронные сигареты.
Кроме указанных в проекте требований, владельцы кинотеатров смогут вводить дополнительные ограничения. Например, запретить пользоваться в зале лазерными указками.
По новым правилам кинотеатры будут обязаны сообщать зрителям о продолжительности сеанса и продолжительности демонстрации рекламы перед началом фильма. Эта информация будет размещаться возле касс.
Также кинотеатрам запретят отменять запланированный киносеанс из-за недостаточного количества зрителей.
«Даже если придет один человек, нельзя отменять показ», — отметил Груздев.
Если у пользователей будут претензии к кинотеатрам, то они смогут направить жалобы по электронной почте.