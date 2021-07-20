Катунь24: Российским вузам предложили поменять правила приема абитуриентов

Согласно проекту измененных правил зачисления, будущие студенты сами смогут выбрать, результаты какого экзамена предоставить для поступления: ЕГЭ, вступительного, проводимого вузом, или вступительного испытания на базе профессионального образования.

С инициативой выступил Минобрнауки России. В документе, опубликованном на сайте портала проектов нормативных правовых актов, уточняется, что для зачисления будет выбран наилучший результат.

«В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из результатов, которые имеются у поступающего и составляют не менее установленного организацией минимального количества баллов», — цитирует проект РБК.

Также в министерстве предложили поменять условия подачи документов через сервис «Поступление в вуз онлайн»: разрешить абитуриенту предоставлять не сам документ об образовании, а информацию о нем.

Согласно проекту, может продлиться основной этап зачисления: с 3 по 9 августа. Ведомство предлагает также проводить однопрофильный конкурс при приеме на места по целевой квоте. Новые правила приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры с принятием поправок начнут действовать в 2022-23 учебном году.

В 2021 году приемная кампания началась 20 июня. Абитуриенты, поступающие по результатам ЕГЭ и вступительных экзаменов, подают документы до конца июля. Поступающим по собой квоте необходимо оставить данные не позднее 4 августа.

Катунь24