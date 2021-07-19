ГОРНЯК22 20.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Россиянам разрешат сжигать траву в 15 метрах от домов

Горняк22
18 часов Ago

С таким предложением выступило МЧС России.

Фото: pexels.com

«При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 м до зданий, сооружений и иных построек», — цитирует ТАСС предполагаемые изменения в документе.

В настоящее время разжигать костры разрешается на расстоянии не менее 50 м от любого ближайшего здания, 100 м — от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 м — от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев.

С 1 января 2021 года в России вступили в силу новые правила противопожарного режима. Документ устанавливает требования пожарной безопасности, поведения людей, организации производства, содержания территорий. Они будут действовать до 2026 года, после чего будут пересмотрены

Катунь24

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