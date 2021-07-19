Катунь24: Россиян предупредили о снижении иммунитета из-за смартфона

С чем это может быть связано, и как избежать вреда организму, рассказал врач-офтальмолог Игорь Азнаурян.

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По данным Радио Sputnik, вирусы могут проникать в организм через роговицу глаза. Синдром сухого глаза создает длительное нахождение человека перед компьютером или смартфоном.

«Когда роговица глаза подсыхает, то активизируется выработка влаги слезной железой, а в процессе моргания мы увлажняем глаз. Когда мы смотрим на экран, то мы не моргаем, а завороженно читаем, играем, смотрим или что-то еще, и в этот момент у нас с вами глаз подсыхает, но мы на это не реагируем. В итоге это приводит к развитию синдрома сухого глаза», – сказал Игорь Азнаурян.

Врач добавил, что развитие такого состояния может подорвать иммунитет человека, и все микробы, которые летают в воздухе могут попасть на роговицу.

«В условиях сниженного иммунитета при синдроме сухого глаза развивается разнообразная инфекция, в том числе вирусная», – отметил врач-офтальмолог.

Чтобы не допустить такого, специалист посоветовал использовать глазные капли. Они не полностью заменят слезную жидкость, но создадут поддерживающий эффект.

Катунь24