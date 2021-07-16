Катунь24: Рейтинг вовлеченности регионов в туристический нацпроект и льготные кредиты поспособствуют развитию туриндустрии в Алтайском крае — эксперты

Федеральный механизм рейтингования регионов по их вовлеченности в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», а также льготное кредитование в отрасли, поспособствуют развитию туриндустрии в Алтайском крае. Так считают представители турбизнеса региона.

Как сообщает «РИА новости» со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко по итогам первого заседания президиума правительственной комиссии по развитию туризма в России, механизм рейтингования будет представлен в начале августа 2021 года.

«С этого года инвесторы смогут получать льготные кредиты на 15 лет по ставке 3-5% годовых на строительство и реконструкцию отелей. До 2024 года из федерального бюджета будет выделено на эти цели около 19 млрд рублей. Только в 2021 году мы рассчитываем за счет такой поддержки обеспечить портфель инвестпроектов на общую сумму до 20 млрд рублей», — сообщил Чернышенко.

Процесс получения льготных кредитов удалось оптимизировать, общее время отбора банков и заемщиков должно снизиться как минимум вдвое, со 194 до 108 календарных дней, отметил гендиректор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов. По этому направлению есть возможность для «дальнейшего сокращения бюрократических процедур».

По словам заместителя гендиректора крупнейшей в крае сети санаториев АО «Курорт Белокуриха», якорного инвестора нового курорта «Белокуриха горная» Олег Акимова, все эти нововведения пойдут на пользу и туристической индустрии Алтайского края.

«И рейтингование регионов по вовлеченности в нацпроект, и решение по кредитованию пойдет на пользу турбизнесу. У инвесторов бывают вопросы по кредитам, кто-то вообще полностью на них рассчитывает, и здесь будет стимул брать кредиты и развиваться за счет низкого процента. Кроме того, если позиция в рейтинге будет влиять на то, какую поддержку получит в перспективе регион, то это вдвойне интересно», – пояснил Акимов.

По данным пресс-службы АО «Курорт Белокуриха», на сегодня при почти стопроцентной загрузке курорта (4,8 тыс. отдыхающих при номерном фонде в 5 тыс.) здравницы сети санаториев удержали процент повышения цен на уровне инфляции. Спрос на отдых в Белокурихе, отмечают в организации, всегда высок летом, но некоторые категории номеров свободны.

Гендиректор туроператора Алтайского края «Царская псовая охота» Кристина Карамышина также считает, что федеральные нововведения пойдут на пользу региону. Она отметила, что алтайское направление становится все более популярным, идет массовое увеличение турпотока, причем не только из регионов Сибири, как раньше, но и из остальной части РФ.

«Мы видим заинтересованность других регионов РФ, хотели бы видеть и иностранцев. Но, так как у нас идет нехватка средств размещения категории 4 и 5 звезд, мы понимаем, что многие поездки на сегодня носят разовый характер. Не хватает инфраструктуры – подразумеваются не только места размещения, но и бассейны, хаммамы, и различные SPA-услуги, которые требует публика. Поэтому мы положительно относимся к программе субсидирования, надеемся, что у нас этой программе сдвинутся вопросы, связанные с застройкой «Белокурихи Горной» и ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», — рассказала Карамышина.

Она отметила, что с точки зрения рейтингования, для Алтайского края было бы интересно снижение цен на авиабилеты в регион.

Ранее пресс-служба правительства Алтайского края сообщала, что в регионе уже заключено соглашение по созданию в туркластере «Белокуриха горная» гостиничного комплекса с круглогодичной клиникой превентивной медицины под брендом «ГРАНД-Крио». Новый объект построят на территории туркластера «Белокуриха горная». Горный курорт региональные власти считают перспективным, а его инфраструктурное развитие – один из приоритетов работы Правительства края. Ранее губернатор региона Виктор Томенко сообщал, что в Ростуризм направлены предложения о включении ряда туробъектов в новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».

Кроме того, в рамках профильного нацпроекта в Алтайском крае разрабатывают планы по развитию автомототуризма: задача — сделать так, чтобы Чуйский тракт (трасса Р-256) стал не только одной из самых красивых дорог мира, но и комфортной для автотуристов. Этому поспособствует и реализация нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», в который Алтай включен в число приоритетных территорий.

Катунь24