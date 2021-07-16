Катунь24: Разменяла на фантики: аферистка обманула пенсионерку в Алтайском крае

Мошенница подложила ей фальшивые деньги вместо настоящих, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.



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По пути из продуктового магазина пенсионерка встретила незнакомку, которая попросила разменять 50 тысяч на крупные купюры.

Женщина ответила, что с собой у нее нет таких денег, и предложила пройти к ней домой. Дома пенсионерка разменяла 50 тысяч крупными купюрами и получила взамен маленькие.

Когда незнакомка покинула дом, женщина рассказала о встрече соседке, та осмотрела деньги и поняла, что они не настоящие — не являются платежным средством.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Катунь24