Катунь24: Разменяла на фантики: аферистка обманула пенсионерку в Алтайском крае
Мошенница подложила ей фальшивые деньги вместо настоящих, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Фото: pixabay.com
По пути из продуктового магазина пенсионерка встретила незнакомку, которая попросила разменять 50 тысяч на крупные купюры.
Женщина ответила, что с собой у нее нет таких денег, и предложила пройти к ней домой. Дома пенсионерка разменяла 50 тысяч крупными купюрами и получила взамен маленькие.
Когда незнакомка покинула дом, женщина рассказала о встрече соседке, та осмотрела деньги и поняла, что они не настоящие — не являются платежным средством.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».