Катунь24: Российским семьям дадут 450 тысяч на строительство дома

С 10 июля 2021 года граждане смогут подать заявление на получение этой выплаты, сообщает «Российская газета».

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Данные средства можно направить на погашение кредита, который был выдан на покупку участка для ведения сельского хозяйства или садоводства. А также на покупку недостроенного дома и строительство нового. Вдобавок можно погасить кредит, полученный на покупку жилья в рамках льготных программ регионов, на покупку последней доли в жилом помещении, на оплату паевого взноса в жилищно-строительном кооперативе. Кредит также может включать в себя оплату ремонта приобретаемого жилья или уплату страховых взносов.

Воспользоваться этой выплатой могут заемщики на покупку квартиры, дома или участка для индивидуального жилищного строительства.

Закон о расширении использования 450 тысяч рублей многодетными семьями был принят весной 2021 года.

Катунь24