ГОРНЯК22 13.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Ранил в спину и бедро: в Алтайском крае тракторист открыл стрельбу по подросткам

Горняк22
11 часов Ago

Причиной агрессии стал конфликт, возникший между молодыми людьми в местном кафе, находящемся в Ребрихе.

Фото: pixabay.com

Инцидент произошел воскресным утром 11 июля 2021 года, сообщает РЕН ТВ. 22-летний тракторист вместе со своими друзьями подъехал к автобусной остановке и выстрелил в компанию подростков из охотничьего ружья. Лицензия при этом на него имелась.

После первого выстрела компания разбежалась, однако мужчина не успокаивался и вместе с другом преследовал молодых людей, периодически стреляя в воздух. 

Два подростка получили огнестрельные ранения. 17-летнему парню с ранениями в области бедра и руки понадобилась операция. 19-летний пострадавший попал в реанимацию в среднетяжелом состоянии с огнестрельным ранением в область спины.

Стрелявший по подросткам мужчина задержан, против него возбудили уголовное дело за покушение на убийство.

Катунь24

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