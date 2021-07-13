Катунь24: Ранил в спину и бедро: в Алтайском крае тракторист открыл стрельбу по подросткам

Причиной агрессии стал конфликт, возникший между молодыми людьми в местном кафе, находящемся в Ребрихе.

Фото: pixabay.com

Инцидент произошел воскресным утром 11 июля 2021 года, сообщает РЕН ТВ. 22-летний тракторист вместе со своими друзьями подъехал к автобусной остановке и выстрелил в компанию подростков из охотничьего ружья. Лицензия при этом на него имелась.

После первого выстрела компания разбежалась, однако мужчина не успокаивался и вместе с другом преследовал молодых людей, периодически стреляя в воздух.

Два подростка получили огнестрельные ранения. 17-летнему парню с ранениями в области бедра и руки понадобилась операция. 19-летний пострадавший попал в реанимацию в среднетяжелом состоянии с огнестрельным ранением в область спины.

Стрелявший по подросткам мужчина задержан, против него возбудили уголовное дело за покушение на убийство.

Катунь24