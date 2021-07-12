Катунь24: Российские ученые предложили изучить Венеру с беспилотного вертолёта

Аппарат будет иметь форму сферу, изготовлен из титана и покрыт экранно-вакуумной теплоизоляцией, уточняет издание News.ru.

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Изучить поверхность планеты с помощью беспилотной техники предложили специалисты Московского авиационного института. Согласно их докладу, современным беспилотным летательным аппаратам находится все более широкое применение.

Предполагается, что размер вертолёта не привысил 70 см в объёме. Для защиты блока с научной аппаратурой внутри беспилотника от высокой температуры на Венере под наружный титановый корпус учёные планируют поместить слой аэрогеля толщиной 10 сантиметров с добавлением оксида титана.

В ноябре 2029 года Россия намеревается отправить к Венере автоматическую станцию «Венера-Д» для комплексного изучения атмосферы планеты, её поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы.

Катунь24