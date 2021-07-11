Катунь24: Российская школьница сдала ЕГЭ в 8 лет и получила аттестат за 11-й класс
Маленькая выпускница сдала экзамен по шести предметам: физике, информатике, русскому, математике, биологии и химии. Остальные предметы у нее приняли в формате итоговых диагностик.
Фото: Reestrrekordov.ru
В Москве восьмилетняя Алиса Теплякова сдала единый госэкзамен и получила аттестат за 11 класс. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на отца девочки Евгения.
В семь лет Алиса получила аттестат за девятый класс, после этого сдала предметы за 11 класс. Но получила документ только через год по техническим причинам.
«Нам не успели напечатать аттестат за 9 класс, поэтому мы не вошли в базу получивших среднее образование. Нас не допустили к итоговому сочинению, и, соответственно, не выдали аттестат. А так у Алисы были экзамены сданы еще год назад», — объяснил отец девочки.
По его словам, чтобы сдать экзамены, Алисе пришлось пройти всю образовательную программу.
«Нет никаких лайфхаков и краткого пути», — отметил он. Самым сложным оказалось сдавать экзамены без подготовки, не зная «правил игры».
Теперь девочка планирует поступать на психфак МГУ, но рассматривает и другие программы, связанные с экологией и биоинформатикой.
Всего в семье семеро детей. Еще одна их дочь — самая юная школьница в России, а семилетний брат Алисы Хеймдалль уже сдал ОГЭ и получил аттестат за 9 класс.