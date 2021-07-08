Катунь24: Россияне назвали допустимый бюджет свадьбы

Исследование провели банки «Открытие» и «Росгосстрах», пишет РИА Новости.

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По их результатам, многие россияне готовы потратить на свою свадьбу не более 200 тысяч рублей. 7 % от опрошенных граждан считают приемлемой сумму свыше 500 тысяч рублей.

«Не более 50 тысяч рублей на свадебную церемонию готовы потратить 10 % опрошенных, 50-100 тысяч — 20 %, от 100 до 200 тысяч рублей — 17 %», — выяснили аналитики.

9 % жителей России допускают траты в районе 300 тысяч рублей, 6 % — от 300 до 400 тысяч рублей. Еще 4 % граждан могут потратить на церемонию 400-500 тысяч рублей. 7 процентов опрошенных заявили, что у них нет денег на свадьбу.

Больше четверти россиян считают нормальным делать свадьбу в кредит, в то время как остальные участники опроса считают, что на такие средства нельзя организовывать праздник.

Опрос проводили с 25 по 30 июня по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Катунь24