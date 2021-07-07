Катунь24: Российская вакцина от «Вектора» выйдет под новым названием

Изначально вакцина должна была выходить как «ЭпиВакКорона-Н».

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По данным сайта «Новости Новосибирска», новый товарный знак зарегистрировал Роспатент 5 июля 2021 года. У вакцины «ЭпиВакКорона-Н» государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» будет название AURORA-CoV.

Данная вакцина будет отличаться от «ЭпиВакКороны» некоторыми технологическими особенностями производства, при этом действующие вещества не изменятся.

Сейчас вакцина находится на стадии клинических испытаний.

Катунь24