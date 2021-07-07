Катунь24: Рассказываем, как аграриям Алтайского края выбрать качественное топливо

Делом на миллион может стать для аграриев ремонт тракторов и комбайнов, если заправлять их низкокачественным топливом. Производители сельхозтехники отмечают, что в 90 процентах случаев ремонт двигателей вызван некондиционными ГСМ. Какой вред наносят суррогаты агроотрасли, расскажем в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Рассказываем, как аграриям Алтайского края выбрать качественное топливо

Некачественное топливо беспощадно к любой технике. Поломка даже одного комбайна в период посевных или уборочных работ несет большие убытки для аграриев. В основе проблемы — суррогаты, которые все ещё остаются на рынке.

«Районы, прилегающие к Западной Сибири, – это касается и Кузбасса, и Новосибирской области, и Томской – очень много различных мелких производителей, которые выпускают на рынок под самыми экзотическими названиями вот эти самые суррогатные дизельные топлива. Это почти всегда чревато технически чем-то для двигателей», – отметил кандидат технических наук, доцент Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина Леонид Багдасаров.

На круглом столе, посвященном вопросам применения ГСМ в аграрной сфере, производители сельхозтехники отметили: практически каждый день сталкиваются с отказом техники и российского, и импортного производства. Причина – некачественное топливо.

«Ремонт только топливной аппаратуры может доходить до миллиона рублей, если мы смотрим, что из-за выхода из строя топливной аппаратуры это потянуло за собой еще какие-то последствия по двигателю, здесь может быть вплоть до замены агрегатов – это до 3-4 млн рублей», – пояснил директор по сервису компании-поставщика сельскохозяйственной техники Антон Осипов.

Преимущество топлива от федеральных игроков рынка – строжайший контроль качества на производстве и при транспортировке. На агрофоруме «День сибирского поля» работала передвижная лаборатория «Газпром нефти». Такие комплексы используются для внезапных выездных проверок топлива в точках его реализации. Любой желающий мог принести образец топлива и на месте, за 15 минут, проверить его качество по перечню ключевых параметров.

«Топливо проходит через технологию, через технологические системы. Погружается в трубопроводы, железнодорожный транспорт, сливается из железнодорожного транспорта в резервуары, опять проходит в трубопроводы. На всех этих этапах возможны технологические сбои, возможно, человеческий фактор какой-то. Для того чтобы исключить это все, для того чтобы потребителю дошел тот продукт, который завод выработал, для этого контроль и предусмотрен», – рассказала главный специалист центра сохранности качества «Газпромнефть-Терминал» Ирина Григорьева.

Эксперты подсчитали: даже при более низкой отпускной цене суррогатов выгода от использования качественного топлива очевидна. Топливо Евро-5 продлевает межремонтный пробег техники, обеспечивая ощутимый экономический эффект для предприятий, в том числе в сельском хозяйстве. А отчисления акцизов с легальных нефтепродуктов пополняют местный бюджет, из которого средства идут и на поддержку отрасли. Помогают аграриям и федеральные поставщики.

«У нас плотный контакт с Министерством сельского хозяйства Алтайского края. Мы формировали обращение о предоставлении сезонной скидки для полевых работ, для аграриев. Эта скидка предоставляется на дизельное топливо, составляет 500 рублей. Для крупных хозяйств по итогу мы получаем неплохую экономию за счет предоставления этой скидки», – сообщил Владимир Мазурак, региональный директор «Газпромнефть – Региональные продажи», регион Сибирь.

Покупая ГСМ у перекупщиков дешевле, потребители зачастую даже не знают, что используют суррогаты с подложными паспортами качества. Поэтому эксперты сходятся во мнении: заправляться лучше там, где не только следят за топливом на всех этапах, но и берегут свою репутацию – у проверенных производителей.

Катунь24