Катунь24: Рассказываем, как прошел этап международного ралли «Шёлковый путь» в Алтайском крае

Алтайский край принял второй этап ралли «Шёлковый путь» 3 июля 2021 года. Как прошли очередные международные соревнования в Алтайском крае – в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Рассказываем, как прошел этап международного ралли «Шёлковый путь» в Алтайском крае

Алтайский край стал частью легендарной гонки — международного ралли «Шелковый путь». Старт в Рассказихе, финиш в Акутихе и самый скоростной участок трассы в Боровлянке. Эти три точки специально оборудовали для зрителей. Испытание у гонщиков тоже не из лёгких: 132 километра с максимальной скоростью 150 км/ч по далеко не самым проходимым дорогам региона.

Ралли – это не просто гонка, это целое приключение. Такая философия у каждого спортсмена. Всего на соревнованиях собрались 90 экипажей из 20 стран. Одни уже признанные чемпионы, другие приближаются к заветным медалям, а кто-то дебютирует здесь, в Сибири. 64-летний итальянец Альдо Винклер участвует в «Шёлковом пути».

«Я участвовал в ралли «Дакар» с 86 до 95 года. После этого я прекратил карьеру. Но в этом году снова захотел повторить это приключение вместе с моим сыном. Он тоже здесь. Он тоже соревнуется на мотоциклах», – рассказывает участник ралли «Шёлковый путь» Альдо Винклер (Италия).

Но не так привлекают внимание мотоциклы, квадроциклы или даже внедорожники по сравнению с грузовиками. Среди них и легендарный экипаж команды «КАМАЗ-МАСТЕР». Огромные синие вездеходы мечтал увидеть, наверное, каждый зритель. Да и сами фанаты автоспорта порадовали участников и организаторов своей поддержкой.

Алтайский край впервые принимал этап «Шёлкового пути». Однако руководитель проекта Владимир Чагин не исключает возможности, что это событие повторится в нашем регионе.

Сразу по завершении гонки пришла новость об отмене монгольской части ралли-марафона. Причина – эпидемиологическая ситуация в регионе. Количество этапов сокращено с 10 до 6, все заезды пройдут на территории Республики Алтай. Финишируют спортсмены 6 июля в Горно-Алтайске.

Катунь24