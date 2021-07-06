Катунь24: Рассказываем, как в селе Алтайского края производят мягкую и корпусную мебель

Рабочие места и стабильная заработная плата – это залог уверенности в будущем для жителей сельской местности. Именно таких работодателей особенно ценят жители алтайской глубинки. Журналисты телеканала побывали на мебельной фабрике села Краснощеково.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Рассказываем, как в селе Алтайского края производят мягкую и корпусную мебель

Производство мебели в Краснощёково создали ещё в конце 90-х. Больше 20 лет здесь собирают мягкую и корпусную мебель. Работают как по собственным эскизам, так и по чертежам популярных на рынке моделей. Фурнитуру, мебельный щит, ткани и другие материалы закупают у надёжных поставщиков. На производстве несколько цехов – здесь ведут деревообработку, на современном станке выпиливают детали сложной формы, кроят и шьют обивку, собирают готовые изделия. Продукция востребована не только в районе, но и далеко за его пределами.

«По Алтайскому краю у нас достаточно много магазинов. В Новосибирской области. В Кемеровской, Томске, Омске. В несколько городов Казахстана тоже возим», – рассказывает помощник директора мебельной фабрики села Краснощёково Виктор Черников.

В месяц здесь производят не менее 500 диванов. В селе мебельная фабрика – это оплот стабильности. Действующее производство, особенно не связанное с агропромышленным комплексом, всё ещё редкость в сельской местности. Такие предприятия служат не только для диверсификации в экономике, но и помогают снизить социальную напряжённость.

«Предприятие стабильно платит налоги. Обеспечивает рабочие места. Жители Краснощёковского района работают здесь по 10 и более лет, и по 20 лет работают», – сообщает управляющий делами администрации Краснощёковского района Дмитрий Суханов.

На фабрике мебели трудятся более 40 человек. Александр Асеев работает здесь больше 20 лет, за это время овладел почти всеми видами работ. Руководство ценит его как высококлассного специалиста, а семья поддерживает.

Коммерчески успешное производство способно изменить среду вокруг себя к лучшему. Это не только рабочие места и налоги в местный бюджет, но и благотворительность, помощь в организации спортивных и культурных мероприятий. Всё это делает жизнь в селе намного комфортнее и дарит жителям уверенность в будущем.

Катунь24