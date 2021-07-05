Катунь24: Рассказываем, чем опасен долгий сон в выходные

Врач-сомнолог из Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов в беседе с «Вечерней Москвой» развеял миф, что продолжительный сон по выходным может компенсировать усталость и недосып.

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По его словам, подобный режим отдыха, когда в выходные человек спит больше обычного, чем в будни, может стать причиной серьезных заболеваний. Среди них – сахарный диабет и заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой, пишет РИА Новости.

Как объяснил Полуэктов, переизбыток сна тормозит умственные способности, а долгое нахождение в горизонтальном положении влияет на позвоночник. В организме также могут нарушиться обменные процессы, что приводит к «накоплению жировой массы».

«Привыкли ложиться в пять утра? Тогда отодвигайте каждый день на час свой сон, чтобы вернуть свой ритм, скажем, к 23 часам. Конечно, этот процесс продолжительный, но эффективный», – заявил врач.

Кроме того, сомнолог посоветовал отказаться от физических нагрузок перед сном. В крайних мерах он предложил использовать специальные биодобавки, которые восстанавливают режим, а также пройти консультацию у специалиста.

Катунь24