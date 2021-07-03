Катунь24: Руководители Барнаульского ипподрома объяснили, почему жители дома на его территории не имеют права передвигаться по земельному участку

Напомним, ранее людям выдвинули требование построить собственную дорогу.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Руководители Барнаульского ипподрома объяснили, почему жители дома на его территории не имеют права передвигаться по земельному участку

Дом на территории ипподрома был построен в 70-е годы для сотрудников конноспортивного комплекса. Со временем оказалось, что по современным градостроительным нормам его в принципе здесь не должно было быть. Квартиры люди приватизировали. Недовольство жителей вызвал запрет передвигаться по территории, по которой они ходили полвека.

«Если эту дорогу закроют, а эту дорогу закроют, у нас некуда идти больше. Куда идти? Через забор прыгать? Тут в школу дети ходят. Не знаем, куда идти и что делать», — делится переживаниями житель дома Кукури Катамадзе.

«Это объект массового нахождения людей. А второе – здесь находятся лошади. Здесь особый ветеринарный режим. Не могут посторонние люди, животные, транспорт проникать на территорию Барнаульского ипподрома. Здесь пропускной режим. И вот эти все свободные перемещения людей должны быть прекращены», — пояснила Светлана Волкогон, заместитель директора Барнаульского ипподрома.

«Нельзя забывать историю. О чем я говорю: если исторически получилось, что этот дом оказался внутри вашего земельного участка, то будьте любезны, окажите содействие в решении этого вопроса. Тем более раз вам это интересно и выгодно», — прокомментировал Дмитрий Косов, руководитель Алтайской ассоциации жилищного самоуправления.

Раньше жители ходили вдоль конюшен. Но три года назад эту дорогу закрыли. Теперь выбраться с территории ипподрома они могут на пр. Космонавтов и улицу Кавалерийскую. К слову, земельный участок, на котором расположен дом, до сих пор находится в собственности спортивного объекта. По словам представителей ипподрома, они неоднократно рекомендовали жителям оформить на нее права.

«Чтобы сохранить ипподром, мы вкладываем в него собственные деньги. Средств на его содержание и развитие критически не хватает. Долго спонсорством мы заниматься не можем. Поэтому нам нужно, чтобы вся площадь этого ипподрома эффективно использовалась», — заявил Андрей Глазырин, директор Барнаульского ипподрома.

«Единственное неудобство, которое мы доставляем: раз в год уведомляем о том, что они должны оформить права под своим объектом недвижимости, под своим двухэтажным домом. Оформить сначала право на земельный участок, который им был предоставлен вместе с приватизацией», — пояснил Александр Демин, учредитель Барнаульского ипподрома.

В чем же причина сложившейся ситуации? Ипподром строили фактически в другой стране, тогда были другие нормативные акты и санитарные требования к объекту. Пока решением проблемы может стать обращение в суд одной из сторон. Жителям необходимо оформить сервитут, который бы четко определил границы участка на земле ипподрома, которыми они все-таки имеют право пользоваться.

Катунь24