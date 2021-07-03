Катунь24: Российский сенатор считает, что ситуация с коронавирусом в РФ не требует отмены смен в детских лагерях

По мнению Владимира Круглого, при заезде в лагеря детям необходимо сдавать тесты ПЦР.

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Как сообщает ТАСС, член комитета СФ по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что опасность коронавируса для жизни и здоровья детей сегодня не столь велика, чтобы отменять смены в детских летних лагерях в РФ.

«Это зависит от ситуации в каждом конкретном регионе, лагере. Меры предосторожности, анализы, ограничения доступа родителей должны быть, но мне кажется, что лишать детей отдыха из-за угрозы коронавируса не следует. Все-таки детям нужно отдыхать. Не столь велика опасность именно для здоровья и жизни детей в данной ситуации, чтобы полностью отменять отдых, но при этом в лагерях необходимо соблюдать все требования Роспотребнадзора», — рассказал эксперт.

Кроме того, сенатор считает, что нужно ограничить посещения родителей и других лиц.

Катунь24