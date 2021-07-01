Катунь24: Рассказываем, как выбрать солнцезащитный крем

Солнцезащитный крем является одним из средств защиты кожи человека от солнечных ожогов и иных негативных влияний ультрафиолетового излучения.

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Однако очень важно правильно выбирать и использовать крем. Правил и особенностей использования солнцезащитных средств немного и их легко запомнить. Помните, что следование этим рекомендациям поможет максимально защитить кожу от ультрафиолетового излучения, а значит, избежать серьезных проблем со здоровьем.

На этикетке солнцезащитного средства должна быть указана информация о коэффициенте защиты от солнца (SPF) и то, что крем защищает от широкого спектра ультрафиолетового излучения (UVA).

Ультрафиолетовое излучение — это серьезный фактор риска развития рака кожи. Вклад ультрафиолетового излучения в заболеваемость раком кожи оценивается в 86 % немеланомных раков кожи и 90 % меланом.

Все ультрафиолетовое излучение разделяют на три диапазона:

UVA — самые длинные ультрафиолетовые волны. Это 95 % всего ультрафиолетового диапазона, достигающего земли;

— самые длинные ультрафиолетовые волны. Это 95 % всего ультрафиолетового диапазона, достигающего земли; UVB — ультрафиолетовые волны средней длины;

— ультрафиолетовые волны средней длины; UVC — короткие ультрафиолетовые волны, 95 % которых не достигает поверхности земли и не наносят ощутимого вреда.

В соляриях используются UVA-волны, иногда в 12 раз превышающие интенсивность солнечного излучения.

Основной причиной солнечных ожогов являются UVB-волны, их и призваны блокировать солнцезащитные кремы.

Коэффициент защиты от солнца (SPF, sun protection factor)

SPF (sun protection factor) — это мера, демонстрирующая уровень защиты солнцезащитного крема SPF, указывает, насколько больше времени нужно для достижения солнечного ожога при использовании крема относительно времени наступления ожога без нанесения крема.

Предположим, без нанесения крема солнечный ожог возникает через 10 минут. Значит, при нанесении крема с коэффициентом защиты от солнца 15 (SPF 15) ожог возникнет через 150 минут (10х15 минут).

Соответственно, при использовании крема SPF 30 ожог наступит через 300 минут (5 часов).

Расчет проводится исходя из условия, что на каждый квадратный сантиметр кожи нанесено 2 мг крема.

SPF и уровень фильтрации ультрафиолета

Показатель SPF демонстрирует не только время защиты, но и процент фильтруемого (блокируемого) ультрафиолетового излучения:

крем с SPF 15 блокирует около 93 % всех ультрафиолетовых лучей,

крем с SPF 30 отфильтровывает 97 % всех ультрафиолетовых лучей

крем с SPF 50 — это почти полный блок UVB, то есть 98 % всех ультрафиолетовых лучей.

О широте диапазона защиты

Все солнцезащитные кремы блокируют UVB-волны, предотвращая возникновение солнечных ожогов, но UVА-волны тоже вредны. Они являются причиной старения кожи и фактором риска рака кожи. В связи с этим рекомендуется выбирать те кремы, на которых указан их защитный эффект и от UVA-волн. Такая продукция маркируется отметкой BROAD SPECTRUM.

Факторы эффективности солнцезащитного крема

Окружающая действительность далека от идеальных экспериментальных условий, потому реальный эффект защиты всегда будет отличаться от заявленного. Вот некоторые факторы, снижающие защитный эффект солнцезащитного крема:

погодные условия

время суток

тип кожи

правильность нанесения крема

количество крема

другие экологические и индивидуальные факторы

Покупка и применение солнцезащитного крема

При покупке солнцезащитного крема нужно учитывать следующее:

SPF не ниже 15 для обычных условий

SPF не ниже 30, если человек вынужден находиться на солнце больше обычного

Выбранный продукт должен защищать от широкого спектра ультрафиолетового излучения и иметь маркировку BROAD SPECTRUM

Нет никакого смысла приобретать солнцезащитное средство с SPF более 50. Их повышенная эффективность на сегодняшний день не имеет качественных научных подтверждений.

30 граммов крема — это средняя единичная доза крема, достаточная для защиты всего тела от солнца для человека среднего роста и среднего же веса. Это примерно 5 чайных ложек.

Если человек не на пляже, а одет для обычного выхода из дома, достаточно защитить открытые участки кожи. В этом случае среднее количество крема может быть таким:

Чайная ложка крема на руки

Половина чайной ложки крема для лица, шеи, ушей

Чуть больше одной чайной ложки крема на ноги

Столько же для передней и задней поверхности туловища

Крем должен быть нанесен за 15-30 минут до предполагаемого выхода на солнце.

Следует помнить о следующих факторах, влияющих на защиту от солнца:

Одежда. Чем плотнее одежда, тем лучше она защищает от солнца. Посмотрите через ткань одежды на свет. Чем меньше света пропускает ткань, тем лучше.

Время суток. Чтобы лучше понять, как распределена интенсивность ультрафиолетового излучения по времени, приведем такой пример: за час, в период с 9 до 10 утра, человек получает столько же излучения, сколько за 15 минут в 13:00.

Несмотря на то, что выше говорилось о достаточно длительном периоде, в течение которого солнцезащитный крем защищает кожу, реальность несколько отличается от теории. В обычной жизни солнцезащитный крем защищает в течение 2 часов, затем следует наносить дополнительную дозу средства. Подобная разница обусловлена тем, что мы потеем, плаваем, а затем пользуемся полотенцем и т.д.

По материалам

Катунь24