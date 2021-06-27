Катунь24: Российские вузы смогут заселять в общежития только привитых студентов

При оформлении заявления на получение комнаты поступившие должны будут показать справку о введении вакцины.

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Как рассказали журналистам РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ, в этом году вузы по своему усмотрению имеют право принимать решение о заселении в общежития только вакцинированных студентов.

«В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг», — отметили в министерстве.

Отмечается, что Минобрнауки проводит работу по разъяснению необходимости вакцинации и созданию условий для всех, кто хотел бы привиться.

«Кроме того, вуз несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки, а также за жизнь и здоровье работников образовательной организации при реализации образовательной программы», — добавили в ведомстве.

Катунь24