Катунь24: Рассказываем, как охладить квартиру без кондиционера

Дизайнер Светлана Серова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рекомендовала в жару обратить внимание на шторы, закрывающие окна.

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«Окна можно закрывать разными способами. Пленка — понятно, доступно, недорого стоит и быстро. Следует избегать занавесок. Надо избавиться от синтетических тканей, которые нагреваются и отражают солнце. Лучше использовать натуральный лен белого цвета. Можно еще отражающую пленку пришить с другой стороны ткани», — пояснила эксперт.

Еще один совет от дизайнера: перед сном поместите постельное белье в холодильник. Только предварительно положите его в пакет, чтобы ткань не намокла. Также не стоит забывать об увлажнении помещения.

«Убираем все с пола — ковры. Влажная уборка сразу охлаждает квартиру. <…> Если нет дома увлажнителя, можно делать водный мини-сад: мы стали высаживать растения прямо в воду. Рекомендуем аквариумы, широколистные домашние растения, фикусы, потому что это все хорошо увлажняет помещение», — рассказала она.

Помимо этого, эксперт рекомендовала в жару отключать бытовые приборы. Облегчить сон в жару могут шелковые простыни.

Катунь24