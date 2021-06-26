Катунь24: Россельхозбанк предлагает финансовые услуги алтайским аграриям

Развитие агробизнеса и обновление сельхозтехники требуют значительных инвестиций. И помочь в этом может кредитование. Предложений на финансовом рынке много, но и риски велики. Поэтому опытные сельхозтоваропроизводители привыкли доверять только надёжным деловым партнёрам. Одним из участников агрофорума «День Сибирского поля» в Павловском районе стал Россельхозбанк. О его услугах для аграриев – в сюжете нашего корреспондента Глеба Полянского.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Россельхозбанк предлагает финансовые услуги алтайским аграриям

Доля банка в финансировании агропромышленного комплекса превышает 50 %. Лидирующие позиции обусловлены разнообразным пакетом услуг, адаптированным для отрасли. Только в этом году в развитие АПК направлено порядка 5 миллиардов рублей. Это на 1,3 млрд больше, чем годом ранее. Рост зафиксирован у всех сегментов бизнеса: крупного, среднего, малого и даже у микропредприятий. Перечень услуг банка растёт постоянно, и одним из новых этапов развития стало создание собственной онлайн-платформы. Её актуальность стала особенно отчётливо видна в период пандемии и ограничения работы многих оффлайн-площадок.

О доверии к банку лучше всего говорит количество его предприятий-партнёров в регионе. Их более 7 тысяч. Они доверили банку больше 40 миллиардов рублей собственных средств. Соглашение о стратегическом партнёрстве на агрофоруме с руководством регионального филиала банка заключил и генеральный директор компании «Комплекс Агро» Дмитрий Беляев.

Фермеры не скрывают: без поддержки банка многие крупные инвестиционные проекты реализовать было бы невозможно. Доверие клиентов завоёвывают годами, а в таком сезонном и порой рискованном бизнесе, как производство сельхозпродукции, уверенность в деловом партнёре ценится особенно высоко.

Кредитные и другие финансовые продукты банка ориентированы не только на бизнес-клиентов. Льготной сельской ипотекой в «Россельхозбанке» для улучшения жилищных условий только в этом году воспользовались уже более 300 алтайских семей. Общий объём финансирования этого направления превышает полтора миллиарда рублей. Всё больше людей выбирают местом своего постоянного жительства сельскую местность и связывают своё будущее и будущее своих детей с сельским хозяйством. А это уже залог развития экономики и продовольственной безопасности страны. И поддержка банка в реализации этих планов – хорошее подспорье.

Катунь24