Катунь24: Раку предстоит сделать выбор, а Водолей рискует испытать упадок сил. Гороскоп на 25 июня

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 июня.

У Овна будет шанс одержать победу в каком-то вопросе. Это может быть и успешное завершение проекта, и победа в любви, и возможность одержать верх в споре. Звезды гороскопа советуют Овну воспользоваться этим для того, чтобы не только закрепиться на достигнутых рубежах, но и продвинуться вперед, потеснив конкурентов. Сегодняшний день идеально подходит для того, чтобы ставить перед собой амбициозные планы, добиваться желаемого и заниматься карьерой.

Звезды гороскопа предоставляют Тельцу хорошие возможности, но чтобы их не упустить, ему придется очень быстро действовать и думать! Скорее всего, ситуация потребует от него действовать ловко и нестандартно, и Телец будет обладать всем необходимым для этого набором качеств: коммуникабельностью, быстрой реакцией и авантюрной жилкой. Все это поможет Тельцу сегодня завоевывать симпатии окружающих и обернуть любое событие себе на пользу, превратив даже «минус» в уверенный «плюс».

День, когда Близнецы могут смело претворять в жизнь любые, даже самые грандиозные, планы! Звезды гороскопа дарят Близнецам успех в амбициозных начинаниях. И в работе, и в любви, и в других сферах жизни если Близнецы сегодня затеют глобальный проект, то не пожалеют: со временем их планы воплотятся в жизнь, а результат будет выше ожиданий. Вот почему Близнецам не стоит размениваться по пустякам и посвящать этот день обычным будничным заботам. Не бойтесь мечтать и дерзать – вас ждут новые горизонты!

Раку предстоит сделать выбор в каком-то вопросе. Возможно, этот вопрос даже не покажется ему важным, однако звезды гороскопа предупреждают: от того, каким окажется решение, зависит многое в его дальнейшей судьбе. Именно поэтому, делая сегодняшний выбор, Раку не стоит доверять мимолетным эмоциям, советам со стороны и тем более «орлу» и «решке». Только подойдя к вопросу вдумчиво и ответственно, ему не придется жалеть ни о чем.

Лев будет настроен бескомпромиссно: все или ничего. Он будет ясно видеть цель, стремиться к ней, и это найдет отражение в его требовательности к себе и к окружающим. Неудивительно, если весь день Лев будет испытывать недовольство, критикуя и подхлестывая тех, кто находится с ним рядом. С точки зрения Льва, он просто хочет, чтобы дела продвигались хорошо, а вот с точки зрения окружающих – эксплуатирует и командует. Впрочем, благодаря такому подходу, Лев сегодня действительно может добиться многого. Но только не в отношениях с людьми.

В гороскопе Девы будет преобладать независимость. Мнение окружающих будет волновать ее меньше всего – Дева уверена в своей правоте и во всем, что она делает. С одной стороны, такой настрой способен помочь ей в бизнесе и в принятии решений, однако он же может оказаться и причиной ссор. Впрочем, если кто-то захочет с ней сотрудничать, достаточно не спорить, а наоборот – спросить у Девы совета. Дева сегодня охотно сыграет роль мудрого наставника: поделится опытом, поддержит и поможет!

Энергичности Весов окружающие могут только позавидовать: в их гороскопе преобладают такие качества, как активность, работоспособность и уверенность в себе. Неудивительно, если с таким зарядом бодрости и сил Весы кинутся, как на амбразуру, на самые сложные дела – на разгребание старых завалов, новые проекты, решение острых вопросов. Звезды заверяют Весы в том, что, за что бы они ни взялись, сегодня все в их руках будет спориться. Главное – стараться не слишком раздражать окружающих своей железобетонной уверенностью в себе.

Неожиданные трудности могут застать Скорпиона врасплох, однако хорошая новость заключается в том, что у него будет масса сил и энергии, чтобы с этим бороться! Звезды гороскопа наделяют Скорпиона такими качествами, как сила воли, коммуникабельность и дар убеждения, благодаря которым он способен любую ситуацию обернуть на пользу себе. Ведь за любыми обстоятельствами чаще всего стоят конкретные люди, а с людьми (даже самыми несговорчивыми) Скорпион сегодня сумеет договориться.

Настоящей музыкой для Стрельца будет язык сухих фактов и цифр, а вот все, что трудно обосновать логически, ему будет даваться с трудом. Вот почему звезды гороскопа не советуют Стрельцу сегодня полагаться на такую ненадежную вещь, как интуиция. Зато точные расчеты и анализ фактов будут даваться ему на удивление легко. Посвятив этот день точным наукам, планированию и финансам, Стрелец не пожалеет. Сегодня он способен на многое – к примеру, привести в порядок счета, рассчитать бюджет или придумать гениальный план того, как обогатиться!

Уверенность Козерога в себе рискует перерасти в самоуверенность и повредить его делам. Как иначе объяснить тот факт, что Козерог способен отказаться от помощи окружающих и игнорировать советы, считая, что сам знает, как лучше? Звезды гороскопа предупреждают, что даже если Козерог сегодня уверен в чем-то на все сто процентов, это не значит, что он на самом деле прав: его опыта и умений может не хватить для решения какого-то вопроса. Самая большая ошибка – это думать, что не ошибешься. Только помня об этом, Козерог сможет сегодня преуспеть.

Водолей рискует испытать упадок сил – ему будет нелегко взяться даже за самую простую работу. Именно поэтому он с удовольствием отложит в дальний ящик все, что только можно отложить. Если же дела потребуют от него активного вмешательства, Водолей способен внести в них путаницу и хаос. Впрочем, виной всему не столько физическое состояние Водолея, сколько его пессимистичный душевный настрой. Звезды гороскопа обещают, что достаточно Водолею сегодня встряхнуться и перестать хандрить, как день откроет перед ним неплохие возможности.

Гороскоп Рыб будет переполнен яркими эмоциями! День наделяет их живым воображением, благодаря чему Рыбы смогут проявить себя в творчестве. Однако главное, что сулят им звезды, – это спонтанность чувств: сегодня Рыбы могут испытать целый водоворот страстей. Поводом способно послужить все что угодно – улыбка, приглашение на свидание, собственные фантазии или чей-то намек. День Рыб будет раскрашен всеми цветами радуги – и все благодаря переживаниям, заставляющим их сердце биться быстрее.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24