Катунь24: Ремонт Старого моста в Барнауле выполнили на 85 %

Сейчас рабочие укладывают асфальтобетонное покрытие.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Алтай»

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Алтай» рассказали, что дорожники ранее уже смонтировали новые железобетонные балки. В составе совмещённой части 370 металлических плит, каждая из которых выполнена по индивидуальному проекту. Такая конструкция повысит надёжность моста, поскольку сама будет воспринимать нагрузку от транспортных средств.

Далее на объекте предстоит смонтировать усиленное мостовое барьерное ограждение и выполнить верхний слой покрытия. На всей протяжённости конструкции устанавливают водоотводные сооружения.

Согласно контракту, ввод в эксплуатацию Старого моста запланирован на конец ноября 2021 года.

Катунь24