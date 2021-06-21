Катунь24: Россиян, не поставивших прививку от коронавируса, могут временно отстранять от работы

Такую меру могут применять, если в регионе России действует поставновление главного врача об обязательной вакцинации

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О нововведении сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Он отметил, что отстранение может действовать на период введения в регионе обязательной вакцинации.

«Решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов. То есть такое решение принимается на уровне регионов. Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной», — цитирует слова министра ТАСС.

При этом Антон Котяков отметил, что работника могут отстранять от работы без сохранения зарплаты, если у него нет объективных причин для невакцинации.

Катунь24